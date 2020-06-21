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21.06.2020  14:10   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 июня

Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 65%. Температура воздуха +26°...+31°C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 65%. Температура воздуха +29°...+25°C (ощущается как +24°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Не ожидается магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.

Народные приметы. В прежние времена 22 июня называли Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году.

По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку – надо вскоре ожидать дождя.

Убить комара после Кириллова дня считалось хорошим делом. Их количество пойдёт на убыль.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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