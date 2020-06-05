05.06.2020 14:47

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Троицу и выходные

Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.



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В субботу, 6 июня, ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами по области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+15°С, днем +25°...+27°С (температура комфорта +25°С).



В воскресенье, 7 июня, на небе не будет ни облачка. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+18°С, днем +26°...+31°С (температура комфорта +28°С).



В понедельник, 8 июня, весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16°...+21°С, днем +26°...+31°С (температура комфорта +29°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера останется в спокойном, стабильном состоянии. Магнитные бури не прогнозируют.