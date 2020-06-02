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02.06.2020  15:39   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 июня

Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+17°C (ощущается как +13°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.

Народные приметы. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастная, то и осень будет такой.

Если дождь затянулся на весь день и вдобавок идет град, значит 3 декабря пойдет крупой снег.

С вечера в небе луна видна в кругу – к непогоде.

Кукушка кукует – к погожим теплым дням.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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