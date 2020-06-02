02.06.2020 15:39

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 июня

Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.



Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+17°C (ощущается как +13°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.



Народные приметы. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастная, то и осень будет такой.



Если дождь затянулся на весь день и вдобавок идет град, значит 3 декабря пойдет крупой снег.



С вечера в небе луна видна в кругу – к непогоде.



Кукушка кукует – к погожим теплым дням.