Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 июня

Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+17°C (ощущается как +13°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +19°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.
Народные приметы. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастная, то и осень будет такой.
Если дождь затянулся на весь день и вдобавок идет град, значит 3 декабря пойдет крупой снег.
С вечера в небе луна видна в кругу – к непогоде.
Кукушка кукует – к погожим теплым дням.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
влажность:
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