21.05.2020 06:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 21 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.



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Народный прогноз погоды

: День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь - грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.