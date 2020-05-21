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21.05.2020  06:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 21 мая

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.


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Народный прогноз погоды

: День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь - грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.

Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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