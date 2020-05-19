19.05.2020 06:42

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 19 мая

В Харькове очень высокая пожарная опасность.



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Не удостоив ночь своим вниманием, облака в Харькове уже с утра исправили эту оплошность, и пасмурная погода продержится до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь.

Народный прогноз погоды

: В этот день почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. «На Денисов день большая роса - огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.