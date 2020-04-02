Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 апреля
02.04.2020  16:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 апреля

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+8°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, активность Солнца несущественно меняется, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на жизнь человека.

Народные приметы. Если 3 апреля грянет гром, значит, год выдастся очень урожайным.

Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.

Облака окрашены в синий цвет – будет теплая, но дождливая погода.

Если в этот день береза дает много сока, значит, летний сезон будет изобиловать дождями.

Появились комары – к скорому потеплению.

Если зацвела мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 2 апреля 01.04 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 апреля 31.03 Погода Абрикос зацвел к похолоданию: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 31 марта
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 