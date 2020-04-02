02.04.2020 16:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 апреля

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+8°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, активность Солнца несущественно меняется, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на жизнь человека.



Народные приметы. Если 3 апреля грянет гром, значит, год выдастся очень урожайным.



Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.



Облака окрашены в синий цвет – будет теплая, но дождливая погода.



Если в этот день береза дает много сока, значит, летний сезон будет изобиловать дождями.



Появились комары – к скорому потеплению.



Если зацвела мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.