Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 апреля

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+8°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном, спокойном состоянии, активность Солнца несущественно меняется, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на жизнь человека.
Народные приметы. Если 3 апреля грянет гром, значит, год выдастся очень урожайным.
Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.
Облака окрашены в синий цвет – будет теплая, но дождливая погода.
Если в этот день береза дает много сока, значит, летний сезон будет изобиловать дождями.
Появились комары – к скорому потеплению.
Если зацвела мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.
В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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