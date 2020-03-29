Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 марта

Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +11°...+8°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет оставаться в спокойном, стабильном состоянии, а возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.
Народные приметы. 30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет – снизу течет».
Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно – весна запоздает.
Чем больше ручьи в этот день, тем богаче будет урожай.
На орешнике появились сережки, значит, весна окончательно наступила.
Если не видно скворцов, то в ближайшее время будет ненастье.
Если праздник приходится на понедельник, то в дальний путь нельзя собираться – можно неудачу накликать.
На Алексея Теплого принято было почитать березу. Это дерево всегда считалось символом чистоты, гармонии и мира. В этот день собирали березовый сок и делали взвар с медом и пряностями. Этот напиток придавал людям силы. Также собирали почки березы для приготовления заживляющих бальзамов и лекарства против ревматизма. По народному поверью, в этот день они обретают целебную силу.
Сегодня удачное время для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
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