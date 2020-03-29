29.03.2020 11:52

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 марта

Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +11°...+8°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет оставаться в спокойном, стабильном состоянии, а возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.



Народные приметы. 30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет – снизу течет».



Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно – весна запоздает.



Чем больше ручьи в этот день, тем богаче будет урожай.



На орешнике появились сережки, значит, весна окончательно наступила.



Если не видно скворцов, то в ближайшее время будет ненастье.



Если праздник приходится на понедельник, то в дальний путь нельзя собираться – можно неудачу накликать.



На Алексея Теплого принято было почитать березу. Это дерево всегда считалось символом чистоты, гармонии и мира. В этот день собирали березовый сок и делали взвар с медом и пряностями. Этот напиток придавал людям силы. Также собирали почки березы для приготовления заживляющих бальзамов и лекарства против ревматизма. По народному поверью, в этот день они обретают целебную силу.