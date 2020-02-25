25.02.2020 15:49

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 26 февраля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.



Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. 26 февраля в течение всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.



Народные приметы. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.



Какая погода стоит в этот день, такой будет и весна. Если день теплый и солнечный, такими и весенние месяцы будут. А если пасмурно и зябко, тогда весь сезон будет холодно и дождливо.



Снег долго лежит, значит, весна будет холодной.



Лето будет жарким, если в Мартинианов день морозно и сухо.



Будет счастье и удача в делах, если в этот день хорошо убраться в доме.