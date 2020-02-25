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25.02.2020  15:49   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 26 февраля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+9°C (ощущается как +6°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. 26 февраля в течение всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Народные приметы. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.

Какая погода стоит в этот день, такой будет и весна. Если день теплый и солнечный, такими и весенние месяцы будут. А если пасмурно и зябко, тогда весь сезон будет холодно и дождливо.

Снег долго лежит, значит, весна будет холодной.

Лето будет жарким, если в Мартинианов день морозно и сухо.

Будет счастье и удача в делах, если в этот день хорошо убраться в доме.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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