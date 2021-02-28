28.02.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 28 февраля

Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. Однако, если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Овну достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!



Телец (21 апреля – 21 мая)

День не склоняет Тельца к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Тельцу достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы склонны заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Близнецы предпочтут этого не заметить: их расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула «работа не волк» станет временным девизом Близнецов. Звезды советуют им посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким… И еще раз себе!



Рак (22 июня – 23 июля)

Для Рака очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Рак возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды советуют Раку не размениваться по пустякам: если уж ему везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды советуют Льву обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи – отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под ее резвый ритм. Дева же будет чувствовать себя способной на многое! Ее деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ей как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно ее раздражать, так что Деве лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды советуют им заняться чем-нибудь приятным – к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Весов лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для них куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью – со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь – Скорпион настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельца вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, – в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут в голову Стрельца, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Стрельцу продвижение в карьере и хороший доход.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды просто не оставляют ему иного выбора – если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать у Козерога такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Козерогу не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник – тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Водолей обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, – это попробовать с ним подружиться!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от них быстрых решений – тогда рассеянность Рыб не принесет им особого вреда. А вот если события будут их тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Рыбы вдруг могут забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Рыбам противопоказана любая активная деятельность – кроме той, которой они захотят заняться не для результата, а для души.