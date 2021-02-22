22.02.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 22 февраля

Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он – сама дипломатичность, на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Овна лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Овен будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Телец способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды советуют Тельцу расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Чтобы день прошел без эксцессов, Близнецам просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды их не склоняют: их обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Близнецам следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Раку в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют ему подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Лев просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Льву следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет настроена на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Дева готова в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял ее любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против нее коварные планы – Дева не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, она будет беспощадна. Плохо только, что в кругу друзей и семьи ее обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут настоящими максималистами! Им захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Весы будут легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Весам следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Скорпиона честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Скорпион поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если в последнее время Стрелец выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Стрелец способен стать. Звезды предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Стрелец может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Козерог будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Козерог может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Ситуация потребует от Рыб решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Рыб хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Рыбам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.