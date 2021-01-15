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15.01.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 15 января

Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Овна мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Овен способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Ситуация предоставит Тельцу возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды обещают Тельцу благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза сегодня должна стать девизом Тельца. Ну а если Телец не захочет добиваться милостей от судьбы – что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам стоит посвятить общению с людьми везде, где бы они ни находились: на работе, в дороге или дома. Их коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты будут даваться Близнецам легче обычного. Если они наметили заняться карьерой, у них будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Близнецы пока одиноки, они могут завести романтическое знакомство.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды в гороскопе Рака образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Рак будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Рак сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Рак сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Лев (24 июля – 23 августа)
День предвещает Льву счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли он ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет его энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Льва принятия быстрых решений. Поэтому совет для Льва простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда он сумеет поймать жар-птицу за хвост!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды советуют Деве вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Дева может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывала. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… Деве достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и она не пожалеет: события подхватят ее и поведут за собой.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Чего точно не стоит делать Весам, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет их туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, они будут чувствовать себя как рыба в воде! день наделяет Весы такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, они без труда впишутся в любую компанию или в коллектив. Звезды советуют Весам воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана Скорпиону, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Стрельцу будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Стрелец не хочет оказаться «крайним», звезды советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды предупреждают Козерога о том, что состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Козерога не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Ситуация может вынудить Водолея защищать свои интересы – и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Водолея способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды советуют Водолею воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Интуиция у Рыб будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды советуют Рыбам прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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