12.01.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 12 января

Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды предвещают Овну подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Овна или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Овен получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, – возможно, он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу стоит весь день держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Телец рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды советуют Тельцу тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Тельца к малознакомым людям должен стремиться к нулю.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Отношения Близнецов с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сами Близнецы будут настроены бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Близнецов, критикуя или сплетничая у них за спиной. Так или иначе, звезды советуют им подготовиться к острым моментам. Если же Близнецы не хотят провести в выяснениях отношений весь день, им стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.



Рак (22 июня – 23 июля)

Окружающие могут удивиться тому, насколько Рак мотивирован в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Рак будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви – здесь Раку тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.



Лев (24 июля – 23 августа)

Организованность у Льва будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Лев поставит ее перед собой сам. Звезды наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Льва будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Лев способен высказать ему это прямо в лицо.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День Девы обещает быть полон общения: Дева будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы она ни говорила и ни делала, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Деве, поддерживая ее идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Дева рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания – дар убеждения у нее на высоте!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам стоит посвятить день текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды наделяют Весы внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у них просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот глобальные, ответственные задачи Весам решать не стоит. В случае же, если они попытаются это сделать, накладок не избежать.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону будет интересно все вокруг, звезды наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Скорпиону душу, выболтав свои секреты, – настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Скорпион может посвятить этот день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки обещают быть удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды советуют Стрельцу решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп Козерога как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Козерогу нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Отличный день, когда все дела будут удаваться Водолею легко, без лишнего надрыва. Водолей будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что в жизни у Водолея произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Водолею провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды дарят ему заряд энергии и творческих сил.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Рыб – они могут совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Рыбам необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Рыбам с их финансовым везением лучше вообще не заниматься.