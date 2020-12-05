05.12.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 5 декабря

Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Овен будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Овен встретит новый день во всеоружии!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Дела и мысли Тельца будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Телец может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды советуют Тельцу не пренебрегать своим чувством долга. День, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы рискуют заскучать. День наделяет их активностью, однако ситуация будет складываться так, что они вряд ли сумеют в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Близнецов неторопливого ритма ведения дел, так что им волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Близнецы не смогли бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря их спокойному, вдумчивому подходу.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Рак сразу же отметет. Если же Рак запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить – начинайте, более удачного дня для этого не найти!



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет полон энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ему придется это скрывать. День потребует от него неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Льву придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Лев добьется меньшего, чем ожидал, зато уж точно не сможет ничего испортить.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Жизненная энергия Девы будет находиться на спаде. Даже при всем желании ей не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Дева все-таки возьмется, она будет склонна применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды рекомендуют Деве посетить какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ей пополнить свой запас энергии.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы сумеют многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать их в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды советуют Весам поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Весов будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В любом деле лучший вариант действий для Скорпиона – тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами Скорпион достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Стрельцу придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Стрелец встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнется безжалостным нападкам.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Козероге его стремительность, напор и «революционные» замашки. Козерогу придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Какое бы решение ни потребовалось принять Водолею, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Водолей будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие не станут торопить его и создавать вокруг суету, Водолей будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Рыбы покупали подарок для любимого человека, то вместо букета подарили бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Рыб швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь им решить практически любую бытовую проблему.