07.12.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 7 декабря

Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Ситуация будет держать Овна в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды обещают, что Овен сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Овну посмотреть на привычные вещи под новым углом.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Тельца, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Тельца будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День Близнецов обещает пройти под девизом: «Я сам!». Они будут чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Близнецам успешно справляться с любыми задачами, но и сделает их весьма притягательными в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Близнецы не собираются флиртовать, их отношения будут складываться не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Близнецы могут тем самым ущемлять чувства и гордость других.



Рак (22 июня – 23 июля)

В голову Рака буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Раку следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Рака, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Рака, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву стоит как следует пофантазировать! Звезды напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Лев сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева просто обязана внести в свою жизнь свежую струю! Звезды советуют ей вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Девы будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Дева способна добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останется при своем.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды советуют Весам не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Налаженные связи способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Весов важную роль!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Скорпиона возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды советуют Скорпиону потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День будет наполнен для Стрельца всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Стрельцу легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Стрельцу правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды советуют Стрельцу прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.



Козерог (22 декабря – 20 января)

На глазах Козерога будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать – как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Козерога разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Козерога, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Козерог способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Энергичность и жизнелюбие Водолея расцветят его жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Водолею же это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Водолей не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут полны энергии, которую звезды советуют им направить на быт и обустройство собственного дома. Их тяга к творчеству обеспечит им креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Рыбы способны создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Рыбы сумеют связать воедино массу самых разнообразных компонентов.