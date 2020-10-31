31.10.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 31 октября

Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды предупреждает Овна о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Овен не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Овну будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Дела у Тельца обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Тельца будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Тельца приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Телец планировал крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».



Близнецы (22 мая – 21 июня)

У Близнецов не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много они могут наделать ошибок. Если же Близнецам все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Рак будет пользоваться повышенным спросом! Звезды советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Рака будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.



Лев (24 июля – 23 августа)

Этот день Льву стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Льву не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Лев способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Наибольший успех в любых делах Деве принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, она может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ей добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Деве стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп Весов обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Весы решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят им с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Весам по плечу. А все потому, что они будут точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды предупреждают Скорпиона о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Скорпион думал, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто Скорпиону придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если у Стрельца не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Стрелец может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Стрелец способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Стрельцу не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют ему не откладывать разговор на другой день. Козерог сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Водолея вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Водолею ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды советуют Водолею как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы, скорее всего, будут полностью удовлетворены течением своих дел – события обещают развиваться так, как они и планировали. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Рыб вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что они способны буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ними рядом.