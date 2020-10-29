29.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 29 октября

Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Поведение Овна во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если день не поставит перед Овном никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Овен покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!



Телец (21 апреля – 21 мая)

В жизни Тельца возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Тельцу не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Тельца в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды советуют Тельцу меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Телец положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Близнецам достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение сделает все остальное: Близнецы получат истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет им отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день их все равно не склоняет.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды не советуют Раку браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Раку придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Раку необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Льву придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Льва как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды предвещают Деве отличный день, когда она способна демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на ее пути, тем лучше: Дева способна войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды советуют Деве не мелочиться, а взяться за те дела, в которых она видит самый большой потенциал. Ее энергичность и целеустремленность помогут ей сделать шаг навстречу успеху.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Отличительной чертой в гороскопе Весов может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Весам будет сложно принять любое решение, даже если от них потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от них стремительных действий, Весы рискуют «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, им необходимо сохранять хладнокровие. А лучше – избегать любых ответственных шагов.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ситуация может заставить Скорпиона отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды советуют Скорпиону смириться. Поступившись чем-то, Скорпион не пожалеет – со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Скорпиону точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В гороскопе Стрельца будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Стрелец будет склонен проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ним рядом. Он может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Стрелец не останется внакладе – благодарность окружающих поднимет Стрельца и в чужих, и в собственных глазах.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать им! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Козерогом, пусть даже из самых благих побуждений. Самому же Козерогу будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: он способен выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Козерогу не нравится такое положение дел, звезды советуют ему проявлять твердость, говоря окружающим «нет» и мешая им сесть себе на шею.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День будет склонять Водолея к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно Водолею легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Водолей может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды советуют ему взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам посвятить как можно больше времени себе и всему, что им нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Рыб приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Рыбы будут ощущать себя не в своей тарелке. Им просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого они любят.