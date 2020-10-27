27.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 27 октября

День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. же интуиция у Овна будет обострена до предела, а голос подсознания – слышен особенно громко. Вот почему звезды советуют Овну прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои «хочу»-«не хочу» – они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека он уже видел, а какая-то ситуация ему знакома… Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Тельца мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Телец способен угадывать развитие событий и может проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ситуация предоставит Близнецам возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды обещают Близнецам благоприятствование в любых сферах – от бизнеса и карьеры до любви – а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. «Удача – удел тех, кто ее заслужил» – эта фраза должна стать девизом Близнецов. Ну а если Близнецы не захотят добиваться милостей от судьбы – что ж, это их выбор. Только стоит ли становиться «лежачим камнем», отказываясь от заманчивых перспектив?



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку стоит посвятить день общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты будут даваться Раку легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Рак пока одинок, он может завести романтическое знакомство.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды в гороскопе Льва образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Лев будет полон сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ему по плечу. Однако при этом день не сулит ему легких путей – наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Лев сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба поставит перед ним препятствие или потребует напряжения всех сил – только так Лев сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День предвещает Деве счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеет ли она ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет ее энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Девы принятия быстрых решений. Поэтому совет для Девы простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда она сумеет поймать жар-птицу за хвост!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Весы могут запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А могут выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывали. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур… Весам достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и они не пожалеют: события подхватят их и поведут за собой.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Чего точно не стоит делать Скорпиону, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, он будет чувствовать себя как рыба в воде! день наделяет Скорпиона такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, он без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды советуют Скорпиону воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана Стрельцу, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Козерогу будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Козерог не хочет оказаться «крайним», звезды советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут его к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды предупреждают Водолея о том, что состояние его кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться – тут уж как повезет. А чтобы действия Водолея не привели к потерям, ему не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Ситуация может вынудить Рыб защищать свои интересы – и они вполне способны с этой задачей справиться. День наделяет Рыб способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие будут внимательнее обычного прислушиваться к их аргументам. Звезды советуют Рыбам воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.