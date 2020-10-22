22.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 22 октября

Сегодня звезды щедро наполняют вас энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения!



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В жизнь Овна может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды советуют Овну не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Овен не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Тельца внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Тельца станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Телец и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды советуют Тельцу заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут уверены в своих действиях и склонны до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, они способны многого добиться, однако звезды советуют им обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитые Близнецы случайно кого-то не обидели и не задели (а такое вполне вероятно), им стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.



Рак (22 июня – 23 июля)

В сердце Рака будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Рак способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал не знает границ! Все, с чем Рак будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Раку держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Лев не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды предупреждают Льва о том, что такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Лев только впустую потратит время и силы.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День для Девы обещает быть очень удачным: она будет без труда находить общий язык с окружающими, и ей стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Дева давно хотела поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Дев, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны изменить ее жизнь.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы ожидает день, когда им следует быть осторожными во всем, за что бы они ни взялись: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Весов может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Весы могут с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Энергия у Скорпиона будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Скорпион может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды советуют Скорпиону браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды обещают, что дела у Стрельца уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Стрелец заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог способен на многое! Звезды дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Козерога такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Козерога есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – самое время начать действовать!



Водолей (21 января – 19 февраля)

День Водолея будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Водолей способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут настроены мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это им будет нелегко. День наделяет их яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Рыб реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Рыб, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Рыбы способны видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.