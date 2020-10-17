Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 17 октября
17.10.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 17 октября

День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Залогом успеха для Овна является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Овна инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Овну необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют его втянуть.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп обещает Тельцу прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны поднять Тельца на вершины блаженства. Возможно также, что именно день подарит одинокому Тельцу приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Тельца есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Близнецов из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды советуют Близнецам заняться тем, что будет получаться у них лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Рака будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Идеи Рака будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Лев (24 июля – 23 августа)
В голову Льва могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Льва могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Льва в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Дева (24 августа – 23 сентября)
День Девы переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для нее будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Девы, тем более что свои бурные эмоции она способна обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Дева возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать ее оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Весам не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы их репутация и кошелек не пострадали, Весам не следует браться за то, что находится вне их компетенции: даже в простых делах они рискуют зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Весы не забудут посоветоваться с профессионалами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется Скорпиону замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Скорпион может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Стрельца можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Стрельца привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Стрелец будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, Стрельцу стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Козерогу придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды советуют Козерогу тщательно взвесить все «за» и «против» – от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Ситуация может потребовать от Водолея проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Водолею придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды свидетельствуют о том, что Водолей обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды дарят Рыбам гармонию в душе. Их внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Рыбам будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы они ни взялись. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Рыб, вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды предвещают им отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Рыб не составит труда сразить всех своим обаянием.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 19 октября 18.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 18 октября 16.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 16 октября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 