17.10.2020 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 17 октября

День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Залогом успеха для Овна является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Овна инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Овну необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют его втянуть.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп обещает Тельцу прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны поднять Тельца на вершины блаженства. Возможно также, что именно день подарит одинокому Тельцу приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Тельца есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Близнецов из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды советуют Близнецам заняться тем, что будет получаться у них лучше всего: просто жить и радоваться жизни.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Рака будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Идеи Рака будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.



Лев (24 июля – 23 августа)

В голову Льва могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Льва могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Льва в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День Девы переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для нее будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Девы, тем более что свои бурные эмоции она способна обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Дева возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать ее оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Весам не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы их репутация и кошелек не пострадали, Весам не следует браться за то, что находится вне их компетенции: даже в простых делах они рискуют зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Весы не забудут посоветоваться с профессионалами.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется Скорпиону замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Скорпион может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Стрельца можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Стрельца привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Стрелец будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, Стрельцу стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Козерогу придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды советуют Козерогу тщательно взвесить все «за» и «против» – от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Ситуация может потребовать от Водолея проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Водолею придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды свидетельствуют о том, что Водолей обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды дарят Рыбам гармонию в душе. Их внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Рыбам будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы они ни взялись. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Рыб, вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды предвещают им отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Рыб не составит труда сразить всех своим обаянием.