16.10.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 16 октября

День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Овен не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Овну надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В Тельце может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Телец может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет их к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самим, но и внимательно слушать. Звезды советуют им действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Близнецы могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Раку решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Раку свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Лев ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Лев не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Льву необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве следует быть осторожной: она может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Дева рискует оказаться втянутой. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Девы, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Деве следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут строги, но справедливы, – по крайней мере, так им будет казаться. Они будут решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способны приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Весов. Звезды предупреждают Весы о том, что если они действительно хотят добиться результата, им стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Скорпион будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды советуют Скорпиону поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Скорпиона способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп дает Стрельцу шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Стрельца. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Стрельцу стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Козерогу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему нелегко найти общий язык – Козерог будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Водолею стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Водолей почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Водолей может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В отношениях с людьми многое может раздражать Рыб, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Рыбы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя! Звезды советуют им сосредоточиться на делах, в которых Рыбы все решают сами, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способны достичь неплохих результатов.