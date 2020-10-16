Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 16 октября
16.10.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 16 октября

День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Овен не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Овну надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В Тельце может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Телец может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы способны неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет их к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самим, но и внимательно слушать. Звезды советуют им действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Близнецы могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Раку решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Раку свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Лев ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Лев не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Льву необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве следует быть осторожной: она может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Дева рискует оказаться втянутой. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Девы, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Деве следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут строги, но справедливы, – по крайней мере, так им будет казаться. Они будут решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способны приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Весов. Звезды предупреждают Весы о том, что если они действительно хотят добиться результата, им стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
У Скорпиона есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Скорпион будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды советуют Скорпиону поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Скорпиона способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп дает Стрельцу шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Стрельца. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Стрельцу стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Козерогу отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему нелегко найти общий язык – Козерог будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды советуют Водолею избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Водолею стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Водолей почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Водолей может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В отношениях с людьми многое может раздражать Рыб, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Рыбы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя! Звезды советуют им сосредоточиться на делах, в которых Рыбы все решают сами, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способны достичь неплохих результатов.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 19 октября 18.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 18 октября 17.10 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 17 октября
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 