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29.09.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 29 сентября

Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Овна, вынуждая его плыть против течения. Сам же Овен в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Овен рискует набить немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Телец (21 апреля – 21 мая)
День у Тельца полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной – день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги – весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам потребуется вся их выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Близнецов. Одним словом, в этот день Близнецам лучше избегать любых сильных эмоций. А если они все же почувствуют, что вот-вот готовы взорваться, им надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до завтра. Завтра будет легче.

Рак (22 июня – 23 июля)
Голова Рака будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Раку максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. Не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву не стоит распалять свои страсти, так как это за него будут делать другие. Весь день Льву будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на его нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Льва они будут играть только время от времени.

Дева (24 августа – 23 сентября)
В течение дня Дева не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у нее настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в ее душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Девы, лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весь день Весы могут быть подвержены такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Весов тоже будут проблемы, однако их реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным для Весов было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у них все равно не получится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажется в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто – достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Скорпиону не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Козерог (22 декабря – 20 января)
У Козерога день обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Козерогу так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Козерог и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Вот день, когда благополучие Водолея может решительным образом измениться, – и не обязательно в лучшую сторону! Ему как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Водолею также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Планы Рыб могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Рыбы не хотят оказаться у разбитого корыта, им не мешает быть скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы – это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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