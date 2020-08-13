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13.08.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 13 августа

Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Овну ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Овен способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Телец способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды советуют Тельцу посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы настроены работать с полной самоотдачей – потребности дела они будут ставить куда выше собственных! Из-за этого в их сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если у Близнецов выходной), ведь главным для них будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Близнецов приятными бонусами.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Рак сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Лев пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Во всем, за что бы Дева ни бралась, она будет склонна до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях ее упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды предупреждают Деву, что день склоняет ее к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что она, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Деве не следует быть слишком самонадеянной.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды советуют Весам заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ними и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Весы не только избавятся от груза, но и имеют все шансы, что их поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу их отношениям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Звезды категорически не советуют Скорпиону обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Скорпиона имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой для Скорпиона будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В течение дня ситуация обещает поставить Стрельца перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Стрельцу не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Стрельцу необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Козерога бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Козерог будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Водолей (21 января – 19 февраля)
День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Водолея! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то и ситуация, и окружающие будут поощрять Водолея совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Водолея вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, они уже долго бились над ее решением, а может быть, просто не знают, как к ней подступиться. Или же задача кажется им непосильной. Как бы то ни было, звезды советуют Рыбам не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что им удастся найти выход из положения.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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