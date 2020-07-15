15.07.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 15 июля

День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Мысли Овна будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Овна действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?



Телец (21 апреля – 21 мая)

Вот уж что не будет волновать Тельца ну нисколько, так это чужое мнение! Телец будет настолько погружен в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Тельца лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Близнецов! Сострадательность же, как назло, у Близнецов в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах их чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше – пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко!



Лев (24 июля – 23 августа)

С самого утра Лев рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, любая мелкая проблема может захватить внимание Льва настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: «Охота пуще неволи». Какие-то ее интересы (совсем не обязательно важные) увлекут ее настолько, что она забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Дева. Велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Дева займется чем-либо полезным, то способна добиться прекрасных результатов!



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Весам достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Весы рискуют весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону самое время заняться накопившимися делами: его работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Скорпион почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии он способен решить многие задачи. А вот на окружающих лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Скорпиона – свои.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д. обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, Стрельцу основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Козерога реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Козерогу настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею все свободное время лучше провести дома. А еще лучше – побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Водолея то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут его и создадут благоприятный фон.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Неосторожное поведение Рыб может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся у Рыб. Если ссоры с окружающими не входят в их текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Рыбам придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.