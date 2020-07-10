Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 10 июля

Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Овна грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Овна лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Главное, что будет заботить Тельца, – это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Тельца будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Все мысли и планы Близнецов будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Близнецам стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от них самих!
Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Рак хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.
Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Льва такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Льву противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у нее активное неприятие. В каждом вопросе Деве захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы то и дело рискуют оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самим Весам), а собственная придирчивость. Весам будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее им будет смириться с тем, что и их мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Это день, когда Скорпион рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Скорпиона, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Стрельца начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Стрельцу легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Стрелец тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.
Козерог (22 декабря – 20 января)
В голову Козерога может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Козерогу лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.
Водолей (21 января – 19 февраля)
На первом месте у Водолея будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Водолею лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Девизом Рыб будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого этот день может буквально сыпать искрами. Если Рыбы не хотят, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, им лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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