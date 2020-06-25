25.06.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 25 июня

День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен поймет смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Овна весь день, заставляя его вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Овен способен примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Овну не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды обещают Тельцу тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Тельцу не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Тельцу необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни их не слишком волнует, что скрывают от них окружающие, то они способны приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Близнецы невольно познакомятся с чьим-то секретом или случайно выболтают свой. Чтобы этого не произошло, звезды советуют им держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Хороший день для того, чтобы Рак разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Рак не прогадает!



Лев (24 июля – 23 августа)

Работоспособность Льва может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Лев сможет сосредоточиться на ней и в итоге – подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, будет удаваться Льву как никогда. А вот настроение способно давать сбои: Лев будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Деву к тому, чтобы она сумела проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато – идеальный день для того, чтобы Дева подготовила свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы имеют все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Их внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И у Весов будет прекрасная возможность в этом убедиться.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Скорпион готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Скорпиону следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Скорпиону, чтобы свернуть горы!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды советуют Стрельцу не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Стрельца, коллега или партнер. Поговорите с ним по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Козерог. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Козерог не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Звезды советуют Водолею взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Контакты Рыб с окружающими будут сведены к минимуму. И виноваты в этом в первую очередь сами Рыбы – им будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же они все-таки заставят себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: их раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды советуют Рыбам полагаться только на себя: лучше всего им в этот день будут удаваться те дела, где они действуют в одиночку.