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29.06.2020  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 29 июня

День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Звезды советуют Овну посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то и Овен, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В повседневных задачах Телец может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Тельца, заставляя его не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецов ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Близнецов способны повлиять на их карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Близнецам необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Рак (22 июня – 23 июля)
Окружающие будут рассчитывать на поддержку Рака, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Раку следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: его советы будут отличаться продуманностью, Рак способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды советуют Льву провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Лев окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Деву. Она склонна принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет ее интуиция. Вообще, Дева настроена скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ей не будет равных, а сердца людей она сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательная Дева – настоящая телепатка.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы способны привлечь на свою сторону полезных и нужных им людей – если только они всерьез зададутся этой целью. День наделяет их всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Весы должны сами выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся их неотразимому обаянию.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Отличный день для Скорпиона! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Скорпиону придется решать, кто для него интереснее! Вообще, Скорпион способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Стрелец способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Стрелец получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Если у Козерога намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Козерог сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Козерога, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Удел Водолея – помогать окружающим, особенно близким. У Водолея может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Водолей способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Водолею необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы настроены на борьбу, однако бороться им будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить им победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Рыбами, достаточно им предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Рыбы будут чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца им просто не будет равных!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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