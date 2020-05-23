23.05.2020 07:45

Гороскоп на 23 мая: Скорпионам нужно избегать выяснения отношений, а Рыбам – не проявлять инициативу

Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Овна

Сегодня уверенность в себе и своей правоте сделают свое дело, и вы сможете достичь тех вершин, которые давно вам не давались. Не стоит прислушиваться к советам неизвестных людей – они могут стоить вам карьеры. Положитесь на себя, свою интуицию и прислушайтесь к своим желаниям.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Тельца

Сегодня вы смело можете позволить себе долгожданную покупку. Потратив деньги, даже не думайте сомневаться в своих действиях – вам сейчас это необходимо для снятия стресса. Все, конечно, хорошо в меру, поэтому важно вовремя остановиться. На работе будьте сдержаннее, чтобы избежать лишних разговоров.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Близнецов

Стресс из-за работы желательно компенсировать чем-то приятным. Кроме того, старайтесь сегодня делать только то, что приносит вам удовольствие. Получить эмоциональную поддержку вы можете, обратившись к своим близким. Откажитесь от критики и резких высказываний – это сохранит вам спокойствие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Рака

Удачный день для общения, переговоров и деятельности, связанной с установлением контактов. Займитесь своими финансовыми делами – отчетность вам не помешает. Вечер уделите планированию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Льва

Сегодня вы можете почувствовать себя уставшим и даже разбитым, желания работать у вас также не будет. Старайтесь не насиловать себя – хорошего результата все равно не получите. Вечером постарайтесь заняться делом, которое поможет расслабиться и получить удовольствие от жизни.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Девы

Сегодня у вас будет много возможностей получить то, чего вы хотели. Судьба будет к вам благосклонна и предоставит правильные знакомства и важные дела. Не сидите сложа руки и ловите удачу за хвост.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Весов

Старайтесь не обращать внимания сегодня на мелкие недоразумения и не отвлекайтесь на мелочи. Тогда сможете легко решить любые проблемы, в том числе рабочие. Вечером займитесь планированием дел и финансовых отчетов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Скорпиона

Старайтесь сегодня избегать выяснения отношений и ссор, чтобы не портить себе настроение. Кроме того, чтобы все успевать, старайтесь выделить для себя правильные приоритеты.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Стрельца

Ваша профессиональная деятельность в расцвете – будет получаться все: вести переговоры, заключать сделки, искать новых партнеров. Не упустите свой шанс стать успешным человеком. Кроме того, вам сегодня будет везти и в любви.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Козерога

Сегодня многие свой действия вы будете выполнять на автопилоте, но это не помешает вам добиться того, чего хотите. Не берите на себя слишком много, иначе израсходуете все средства. Вечером восстановите силы с помощью медитации или теплой ванны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Водолея

Сегодня вы найдете правильное решение старых задач и сможете сориентироваться, как лучше поступить. Займитесь оформлением документов, домашними делами или тем, до чего давно не доходили руки, и вы сможете получить идею для осуществления, которая вознаградит вас финансово. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2020 год, для Рыб

Проявляйте сегодня меньше инициативы, чтобы сохранить энергию и запас сил. Сейчас вы способны на многое – главное, не давайте пустых обещаний и не беритесь за новые дела. Вечер проведите в размышлениях и мечтах – это здорово вас вдохновит и воодушевит.