22.05.2020 07:12

Гороскоп на 22 мая. Тельцов ждет удача, Водолеев - хороший вечер

Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.



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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня Овнов ждут новости от людей, с которыми давно не было общения. Хорошими эти вести будут или плохими - зависит от вашего восприятия ситуации и готовности к переменам.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцов в этот день ждет большая удача. Фортуна повернется к вам лицом. Вас могут ждать бонус, скидка, презент или даже выигрыш в лотерею. Не бойтесь рисковать - и выигрывайте.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам следует не откладывать на завтра то, что требуется сделать сегодня. Чем больше вы будете переносить дела, тем меньше успеха в них вас ожидает в итоге.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков сегодня ждут многочисленные коммуникации, поэтому к вечеру вы мотаетесь. Зато на протяжении дня сделаете много чего полезного, чем сконцентрируетесь.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам к этот день предстоит делать приятные сюрпризы своим родственникам и друзьями. Не повышайте голос на домашних, в особенности на детей. Будьте сдержаны и корректны.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня предстоит заглаживать свою вину или исправлять допущенные ранее ошибки. Если будете просить прощения, делайте это искренне и от всего сердца. Вечером вас ждет приятное общение и хороший досуг.

Весы (24.09 - 23.10)

Звезды советуют Весам быть внимательны относительно своих любимых людей - проявите свои чувства! Тем, кто еще не встретил свою любовь, нужно быть внимательными. Не исключено, что это случится сегодня.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам нужно уделить внимание своему внешнему виду и здоровью. Если почувствуете недомогание, лучше обратитесь к врачу. В целом же старайтесь побольше спать, дышать воздухом и правильно питаться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не тратьте время на людей, которые ранее вас предали или обидели. Их отношение к вам впредь не изменится. Если будет скучно, что с удовольствием соглашайтесь на досуг в новой компании и знакомьтесь сами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если вам представится возможность немного изменить свой род деятельности или имидж, то не отказывайтесь. Это будет увлекательно и даже захватывающе. В каком именно направлении двигаться вам подскажет сердце.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вечер Водолеям лучше провести в кругу друзей. Поболтать, поделиться наболевшим и в принципе всем, что на накопилось. Эти часы станут хорошими и душевными. Вам не помешает выговориться и бокал любимого напитка с вкусным ужином.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб может быть слишком много разных эмоций, они будут переполнять вас. В порыве вы можете сказать что-то лишнее, поэтому постарайтесь контролировать себя. Если же поймете, что перегнули палку, то оперативно попросите прощения.