Гороскоп на 22 мая. Тельцов ждет удача, Водолеев - хороший вечер

Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня Овнов ждут новости от людей, с которыми давно не было общения. Хорошими эти вести будут или плохими - зависит от вашего восприятия ситуации и готовности к переменам.
Телец (21.04 - 20.05)
Тельцов в этот день ждет большая удача. Фортуна повернется к вам лицом. Вас могут ждать бонус, скидка, презент или даже выигрыш в лотерею. Не бойтесь рисковать - и выигрывайте.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Близнецам следует не откладывать на завтра то, что требуется сделать сегодня. Чем больше вы будете переносить дела, тем меньше успеха в них вас ожидает в итоге.
Рак (22.06 - 22.07)
Раков сегодня ждут многочисленные коммуникации, поэтому к вечеру вы мотаетесь. Зато на протяжении дня сделаете много чего полезного, чем сконцентрируетесь.
Лев (23.07 - 23.08)
Львам к этот день предстоит делать приятные сюрпризы своим родственникам и друзьями. Не повышайте голос на домашних, в особенности на детей. Будьте сдержаны и корректны.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам сегодня предстоит заглаживать свою вину или исправлять допущенные ранее ошибки. Если будете просить прощения, делайте это искренне и от всего сердца. Вечером вас ждет приятное общение и хороший досуг.
Весы (24.09 - 23.10)
Звезды советуют Весам быть внимательны относительно своих любимых людей - проявите свои чувства! Тем, кто еще не встретил свою любовь, нужно быть внимательными. Не исключено, что это случится сегодня.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам нужно уделить внимание своему внешнему виду и здоровью. Если почувствуете недомогание, лучше обратитесь к врачу. В целом же старайтесь побольше спать, дышать воздухом и правильно питаться.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Не тратьте время на людей, которые ранее вас предали или обидели. Их отношение к вам впредь не изменится. Если будет скучно, что с удовольствием соглашайтесь на досуг в новой компании и знакомьтесь сами.
Козерог (22.12 - 20.01)
Если вам представится возможность немного изменить свой род деятельности или имидж, то не отказывайтесь. Это будет увлекательно и даже захватывающе. В каком именно направлении двигаться вам подскажет сердце.
Водолей (21.01 - 20.02)
Вечер Водолеям лучше провести в кругу друзей. Поболтать, поделиться наболевшим и в принципе всем, что на накопилось. Эти часы станут хорошими и душевными. Вам не помешает выговориться и бокал любимого напитка с вкусным ужином.
Рыбы (21.02 - 20.03)
У Рыб может быть слишком много разных эмоций, они будут переполнять вас. В порыве вы можете сказать что-то лишнее, поэтому постарайтесь контролировать себя. Если же поймете, что перегнули палку, то оперативно попросите прощения.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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