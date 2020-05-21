Гороскоп на 21 мая: какие знаки зодиака проявят смелость

Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Овен
У вас появится шанс наверстать упущенные ранее возможности. Также вам могут вернуть старые долги.
Телец
Вы будете способны на дерзкие и смелые поступки, которых от вас никто не ждал, в том числе и вы сами.
Близнецы
Не вмешивайтесь в разбирательства конфликтующих сторон – вы все равно не сможете их примирить, а окажетесь крайними.
Рак
В этот день коллективная работа окажется плодотворной и принесет больше пользы, чем решение проблем в одиночку.
Лев
У вас легко будут решаться различные бюрократические вопросы. Поберегите здоровье и не пейте холодного.
Дева
Настройтесь на творческую волну, и вы удивитесь открытиям этого дня, которые могут изменить ваше мировоззрение.
Весы
Можете особо не рассчитывать на помощь коллег, в этот день вам придется всю работу делать самостоятельно.
Скорпион
Решения этого дня не должны быть однозначными. Важно не сжигать мосты и оставить пути к отступлению.
Стрелец
Не впутывайтесь в явные авантюры, хоть риск и называют благородным делом. Отдайте предпочтение стабильности.
Козерог
У вас могут быть напряженные отношения с окружающими. Проявите спокойствие – оно будет не лишним.
Водолей
Займитесь устранением своих недостатков, о которых вам нередко напоминают, – и окружающие это оценят.
Рыбы
Вам будет полезно заняться налаживанием деловых связей – так ваш бизнес быстрее пойдет на подъем.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажность:
давление:
ветер: