21.05.2020 06:11

Гороскоп на 21 мая: какие знаки зодиака проявят смелость

Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.



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Овен

У вас появится шанс наверстать упущенные ранее возможности. Также вам могут вернуть старые долги.

Телец

Вы будете способны на дерзкие и смелые поступки, которых от вас никто не ждал, в том числе и вы сами.

Близнецы

Не вмешивайтесь в разбирательства конфликтующих сторон – вы все равно не сможете их примирить, а окажетесь крайними.

Рак

В этот день коллективная работа окажется плодотворной и принесет больше пользы, чем решение проблем в одиночку.

Лев

У вас легко будут решаться различные бюрократические вопросы. Поберегите здоровье и не пейте холодного.

Дева

Настройтесь на творческую волну, и вы удивитесь открытиям этого дня, которые могут изменить ваше мировоззрение.

Весы

Можете особо не рассчитывать на помощь коллег, в этот день вам придется всю работу делать самостоятельно.

Скорпион

Решения этого дня не должны быть однозначными. Важно не сжигать мосты и оставить пути к отступлению.

Стрелец

Не впутывайтесь в явные авантюры, хоть риск и называют благородным делом. Отдайте предпочтение стабильности.

Козерог

У вас могут быть напряженные отношения с окружающими. Проявите спокойствие – оно будет не лишним.

Водолей

Займитесь устранением своих недостатков, о которых вам нередко напоминают, – и окружающие это оценят.

Рыбы

Вам будет полезно заняться налаживанием деловых связей – так ваш бизнес быстрее пойдет на подъем.