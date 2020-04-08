08.04.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 8 апреля

Главная изюминка дня в том, что он планирует себя сам. Ожидайте всего неожиданного, будь то денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды будут благосклонны к Овну! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Овна вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Овна убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся интуиция.



Телец (21 апреля – 21 мая)

С самого утра в душе у Тельца начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Телец могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Тельца вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

День у Близнецов обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Близнецам прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Близнецы будут еще долго сожалеть об этом.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Рака могут неоднократно меняться. Хоть сам Рак и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Раку по-настоящему комфортно.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Лев поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: «Охота пуще неволи».



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву могут ожидать разнообразные сюрпризы! В ее сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Деву настолько внезапно, что она совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы лучше не провоцировать! Даже несмотря на их кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самим Весам может показаться, что они – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Весы – так всем будет лучше!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Самый эффективный путь для Скорпиона – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Скорпиону следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Творческий порыв может накатить на Стрельца совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Стрельца с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Козерога с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Козерогу сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Козерог не будет раздражаться на досадные помехи.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День у Водолея в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В жизнь Рыб ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Рыб увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Рыб еще долго могут расходиться по их судьбе, словно круги по воде.