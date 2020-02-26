26.02.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 26 февраля

Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.



// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)

День идеален для осуществления любых самостоятельных планов Овна. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где Овен сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Овну следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах далеко не все пойдет гладко.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Ждать капризную музу Тельцу настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В течение дня Близнецам стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самим. Именно из чужих мыслей и идей они почерпнут нужную им информацию. Кроме того, готовность Близнецов слушать может неожиданно снискать им расположение окружающих. Другими словами, Близнецам стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для них действительно может обернуться золотом.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Рак способен творить чудеса! Вот почему ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Льву будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему все-таки придется – если, конечно, Льву небезразлично отношение к нему близких и друзей.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева не будет отличаться повышенным терпением: она готова, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны ее раздражать. Звезды предупреждают: скопившееся напряжение может заставить Деву действовать необдуманно и резко. Ей следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Дева пожалеет.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Ситуация в делах у Весов может резко измениться. Какой-то проект, в котором они были совершенно уверены, может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Весам придется бороться за результат, который, как им казалось, уже лежит у них в кармане. Звезды советуют Весам отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над «i» еще не расставлены, а значит, все в их руках.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиона будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Скорпиону даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды говорят, что причину раздражительности Скорпиону стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Скорпион обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

От Стрельца может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Стрельцу придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды советуют Стрельцу не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Стрельца не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В течение дня Козерогу придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Козерога из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Козерога весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Козерогу следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако Водолей сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Водолею по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути – на благо всем и, конечно, себе.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отличный день для Рыб, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Рыбы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Рыбам понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться им особенно легко.