02.03.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 2 марта

Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овна ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Овну продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Овна от запланированных дел.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют Тельцу чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Телец сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Тельца может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Лучшим, что Близнецы могут сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Близнецам потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Близнецы могут рассчитывать на многообещающий результат.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Рака, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Раку придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Раку нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.



Лев (24 июля – 23 августа)

Для Льва – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды наделяют Льва целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Лев не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Деве будет трудно прийти к решению, так что она просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Дева не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожной Девы близка к абсолютному нулю.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Ситуация может потребовать от Весов взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Возможно, они просто не знали, как к ним подступиться! Если же они не начнут делать их, то, не исключено, не смогут разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Весы избавятся от гирь на своих ногах!



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

За что бы Скорпион ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести на тех, с кем Скорпион до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Стрелец способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: окружающие настроены к Стрельцу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды советуют Козерогу отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Козерогу не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Козерога связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Водолею гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

За что бы Рыбы ни взялись, они будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Рыбы способны не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Рыбы примут участие, они просчитают все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет им действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!