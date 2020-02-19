Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 19 февраля
19.02.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 19 февраля

Успех прилет к тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще.


// Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Овну отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему нелегко найти общий язык – Овен будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды советуют Тельцу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Тельцу стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Телец почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Телец может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В отношениях с людьми многое может раздражать Близнецов, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Близнецы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя! Звезды советуют им сосредоточиться на делах, в которых Близнецы все решают сами, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способны достичь неплохих результатов.

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Рак не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Раку надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

Лев (24 июля – 23 августа)
Во Льве может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Лев может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева способна неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет ее к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самой, но и внимательно слушать. Звезды советуют ей действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Дева может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут склонны говорить то, что думают, прямо в лицо! И им будет что сказать, ведь день наделяет их способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Весам решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Весам свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Скорпион ни делал, ему следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Скорпион не заметит опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Скорпиону необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцу следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Стрелец рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Стрельца, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Стрельцу следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Козерога. Звезды предупреждают Козерога о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолея есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Водолей будет отлично ладить с окружающими. В разговоре он настроен больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды советуют Водолею поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Водолея способна творить чудеса, она – его волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп дает Рыбам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самих Рыб. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Рыбам стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, лунный календарь, зодиак, знак
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
24.02 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 24 февраля 21.02 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 21 февраля 20.02 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 20 февраля
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 