27.07.2020 09:45

В Харьков прибыл «Мотопробіг Єдності 2020» (ФОТО)

Байкеры Украины проводят «Мотопробіг Єдності 2020». Целью акции является поддержка идеи сохранения территориальной целостности Украины, единства жителей Украины, в том числе проживающих на временно оккупированных территориях.



Фото: Василий Голосный

В рамках мероприятия участники везут Государственный флаг Украины и Крымскотатарский флаг через всю страну. На границе областей мотосообщество провожающей области торжественно передает флаги мотосообществу следующей по маршруту области.



«Мотопробіг Єдності 2020», который проводится уже четвертый раз, стартовал 20 июля из Ужгорода. Маршрут имеет длину более 6000 км и проходит через пятьдесят один город и городок, и почти все областные центры Украины и финиширует 2 августа в Запорожье на острове Хортица.



1 августа в г. Чонгар Херсонской области состоится церемония передачи крымскотатарского флага во временно аннексированную Автономную Республику Крым.

Мотопробег и его участники никем не финансируются. Во время акции можно использовать исключительно Государственный флаг Украины, Крымско-татарский флаг, флаги областей районов и городов.