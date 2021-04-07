07.04.2021 14:45

В Харькове восстанавливают подземные переходы после нашествия вандалов (ФОТО)

Ремонтировали переход возле парка имени Горького относительно недавно, говорят в профильном коммунальном предприятии, - на прошлый День города. Однако, уже через неделю на стенах стали появляться различные граффити, которые полностью свели на нет всю работу коммунальщиков.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



Подобные случаи по городу, к сожалению, не редкость, добавляют в КП. Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)Подобные случаи по городу, к сожалению, не редкость, добавляют в КП.

«Станции, которые больше всего страдают - это «Архитектора Бекетова», «Ботанический сад», «Научная» и «23 Августа». Там собирается молодёжь и рисует. Хочется к ним обратиться, чтобы они ценили труд, ценили средства, которые тратятся коммунальным предприятием для устранения всех этих граффити и чтобы все было в городе красиво. И воровство светильников происходит. Помимо этого с субботы на воскресенье разбили большой павильон на «Академика Павлова». Перед этим замазали краской камеру видеонаблюдения и разбили. Это постоянная у нас проблема - вандалы» - сообщил Станислав Лебедев, директор КП «Подземный город».

В течение двух месяцев предприятием планируется довести освещения до 100% во всех 59 подуличных переходах, добавляет Станислав Лебедев. Для этого приобрели более 2500 энергосберегающих ламп. Также коммунальщики там наведут и чистоту.

«По поручению Игоря Терехова мы провели инвентаризацию всех переходов, которые находятся на балансе КП «Подземный город». Определили самые проблемные и приступили к работам по улучшению их внешнего вида. У нас проводится работа по восстановлению освещения на станциях «ХТЗ», «Индустриальная», там 50% ламп не работали. Следующий этап - станция метро «Холодная гора», тоже будет приводиться в порядок. Подземный переход возле универмага «Харьков» «ХЭМЗ», там тоже у нас всё в ужасном состоянии - всё полностью разрисовано. «Холодная гора», «Героев Труда», «Индустриальная», «ХТЗ» - это станции, которые в плохом состоянии находятся и мы будем их приводить в порядок!» - сообщил Станислав Лебедев, директор КП «Подземный город».