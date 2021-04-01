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01.04.2021  16:45   

В Харькове скоро заработают фонтаны (ФОТО)

Как сообщают коммунальщики, уже завтра в центре Харькова заработают фонтаны.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

«На ХАТОБе 4 чаши. Они наполняются водой. Проверяется насосное оборудование, световое оборудование, настраиваются Форсунки. Также на Зеркальной струе проводятся пусконаладочные работы. Думаем, к завтрашнему дню эти 5 фонтанов заработают в штатном режиме» - сообщил Степан Алещенков, начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой».
 
Чуть позже заработают фонтаны, которые находятся в парках и скверах. Подключение будет происходить согласно графику. Следующий объект подключения уже также в работе, добавляют коммунальщики. Идет проверка всех механизмов:
 
«В ближайшее время мы приступаем к запуску фонтанов в саду Шевченко. Это Каскадное озеро, фонтан «Каскад», цвето-музыкальный фонтан и фонтаны с обезьянками. После завершения всех пусконаладочных работ и запуска будут собираться другие фонтаны в районах города Харькова» - сообщил Степан Алещенков, начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой».

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Тэги:  фонтан, зеркальная струя, хнатоб, харьков
 
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