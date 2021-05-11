В парке Горького расцвели сакуры (ФОТО)

Аллея сакур появилась в парке Горького в 2017 году. Тогда Япония по случаю 25-летия партнерских отношений с Украиной подарила Харькову 80 саженцев этих деревьев, позже еще 16 были высажены харьковчанами в рамках акции «Посади дерево».
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.
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