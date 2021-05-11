11.05.2021 15:35

В парке Горького расцвели сакуры (ФОТО)

Аллея сакур появилась в парке Горького в 2017 году. Тогда Япония по случаю 25-летия партнерских отношений с Украиной подарила Харькову 80 саженцев этих деревьев, позже еще 16 были высажены харьковчанами в рамках акции «Посади дерево».



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ) Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)