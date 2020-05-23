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23.05.2020  21:44   

В Харькове состоялся фешн-показ «Вышиванки на воде» (ФОТО)

23 мая на территории парка «Акважур» состоялся первый в Украине fashion-показ на воде в вышиванках.


Фото: Василий Голосный

15 моделей на SUP-бордах провели дефиле по гребному каналу в вышиванках харьковских производителей.

Показ организован Kharkiv Fashion Cluster.

Фотогалерея

Тэги:  вышиванка, fashion-показ, харьков, акважур
 
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