В Харькове состоялся фешн-показ «Вышиванки на воде» (ФОТО)

В этот день

Гороскоп на 23 мая: Скорпионам нужно избегать выяснения отношений, а Рыбам – не проявлять инициативу Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 23 мая Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.