В Харькове состоялся фешн-показ «Вышиванки на воде» (ФОТО)

23 мая на территории парка «Акважур» состоялся первый в Украине fashion-показ на воде в вышиванках.
15 моделей на SUP-бордах провели дефиле по гребному каналу в вышиванках харьковских производителей.
Показ организован Kharkiv Fashion Cluster.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
влажность:
давление:
ветер: