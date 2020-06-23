23.06.2020 15:18

В Харьковском ботаническом саду расцвели лилии (ФОТО)

Считается, что свое название лилия получила от древнегалльского слова «ли-ли», что в переводе означает белый-белый. У многих народов этот цветок символизирует чистоту, легкость и изящество.



Фото: Василий Голосный

Исторические упоминания о ней встречаются с 1700 года до нашей эры. Изображение этого растения на фресках и вазах были популярны в Древней Греции, в Египте и Риме. В Персии эти цветы украшали газоны и царские дворы.

«В коллекции ботанического сада насчитывается более 20 видов и около 300 сортов. У лилии своя классификация. Их 9 групп. 8 из них - это формы гибридов и сорта, 9 группа - это виды и их разновидности. Первая группа - это группа азиатских гибридов. Самая распространённая группа, она неприхотливая, прекрасно размножается. Околоцветник у них простой, махровый, полумахровый. Цветовая гамма от белой до тёмно-пурпурной окраски» - рассказывает Наталья Алехина, ведущий инженер отдела цветоводства Харьковского ботанического сада.

Существует много легенд и преданий, в которых упоминаются эти цветы. Больше всего упоминаний встречается именно о белой лилии.

Так, согласно древнегреческому преданию, эти цветы появились из капель молока Геры, жены бога Зевса. За красоту лилию ценили на протяжении всей своей истории. Ей приписывали самые разнообразные символические значения: божество, чистоту, величие, очищение и символ плодородия.

«Есть очень много белых сортов лилий: и смотрящие вверх, и в сторону. И во всех восьми группах присутствует белый цвет лилии. Она интересная. Но есть и более интересные, с яркой окраской, на которые приятно посмотреть. Но самое главное, что у них есть запах, людям очень нравится. Размножение лилий - замечательное. Коэффициент размножения большой. Размножаются как чешуями, луковицами, луковичками-детками, то есть здесь проблем нет абсолютно. Это растение неприхотливое. Можно выращивать в полутени, можно на солнце» - рассказывает Наталья Алехина.

В разные времена красоту лилию считали как ангельской, так и дьявольской. Например, во времена инквизиции ее называли цветком позора. Ее изображением клеймили всех грешниц и преступников.

На данный момент по своей популярности лилии уступают только розам . Лилии прочно занимают свою нишу и как комнатный цветок, и как неповторимое украшение любого сада.