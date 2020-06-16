16.06.2020 15:57

В Харьковском ботаническом саду массово цветут розы (ФОТО)

Кажется, ни об одном растении не существует столько мифов и легенд, как о розе - цветке, который появилася на Земле много миллионов лет назад и до сих пор пользуется популярностью у цветоводов всех стран мира.



Фото: Василий Голосный

По свидетельствам археологов, розы существуют примерно 35000000 лет - по крайней мере, так датируются древнейшие находки этих растений. Растений, которые почитались и в Древней Персии, и в Древней Греции, и во Франции. Розу недаром называют королевой цветов: за ее грациозность и элегантность. Сейчас в Харьковском ботаническом саду их массовое цветение.

«Всего в коллекции Ботанического сада представлено 15 групп роз, около 160 сортов и около 1 000 кустов. Но, в основном, мы выращиваем плетистые, парковые и миниатюрные розы. Особый инетрес вызывают миниатюрные розы, которые высотой бывают 10-15 сантиметров, это красивые розы и самые разнообразные. В коллекции также представлены сиреневые розы. Также есть группа роз, которую цветоводы пытаются получить уже несколько столетий - это голубые розы. Есть розы, которые ничем не пахнут, есть, которые пахнут яблоками, есть - тюльпанами, а есть, которые имеют явно выраженный аромат розового масла» - сообщила Татьяна Орлова, заведующая отделом цветоводства Харьковского ботанического сада.

Древние греки считали розу даром богов и верили, что она появилась из белой пены, покрывавшей тело Афродиты, когда та выходила из моря при рождении. Оценив красоту цветка, боги моментально окропили ее нектаром, благодаря чему у розы и появился тонкий аромат. Роза оставалась белой, пока не случилось несчастье. По легенде, Афродита получила известие, что ее любимый Адонис был смертельно ранен вепрем. Богиня красоты побежала к месту трагедии. И несколько капель крови упали на розу. Так с белых ее лепестки стали ярко-красными.

«Я думаю, изначально, что это миф о белых розах, потому что розы, которые мы знаем как шиповник - это природные виды роз, которые произрастают у нас в степи. Они самых разнообразных цветов - есть и розовые, и белые, и желтоватые. Разведение роз достаточно трудоёмкий процесс. Допустим, чайно-гибридные розы дают небольшой процент укореняемых черенков и их, как мы знаем, чаще прививками размножают. Такие розы как парковые или плетистые, или «миниатюрки», они неплохо укореняются в опеределённый период» - сообщила Татьяна Орлова.

В настоящее время мировой ассортимент роз насчитывает около 25 000 сортов и форм. И селекционеры продолжают создавать новые и новые сорта этих цветов.