17.02.2020 16:14

В Харькове появился профессиональный обниматель животных (ФОТО)

Впервые в Украине, в харьковском КП «Центр обращения с животными», появилась должность «социализатор животных», в простонародье - обниматель.



Фото: Василий Голосный

В функциональные обязанности Екатерины Голициной входит дарить тепло, любовь и объятия подопечным животным.

«Я приезжала как волонтер долгое время, прошла здешнюю школу волонтеров. Тут научили в вольеры заходить, как правильно подойти к собаке, к кошке. В общем, мелочи, которые просто приезжая раз, два в неделю, узнать очень сложно» - рассказывает Екатерина.

После того, как Екатерина начала заниматься с четвероногими питомцами, в КП заметили, что собаки и кошки легче адаптируются к новым владельцам. Поскольку, по словам Екатерины, чем больше животному уделяют внимания, тем меньше она боится новых хозяев. Это совместная работа кинолога и социализатора.

«Вначале с собакой работает кинолог, а дальше к нему подключается обниматель собак и котов. И за счет этого мы можем научить собак и котиков доверять людям. Большинство наших собак откуда-то с промзон, которые и людей-то никогда не видели. Или бегали пять лет по улице, облаивая прохожих. А сейчас они попали к людям и им надо научиться с ними общаться. Потому задача обнимателя - помочь этим собакам наработать коммуникацию с людьми» - рассказывает Петр Полященко, кинолог КП «Центр обращения с животными».

«Постепенно, постепенно он очень сильно полюбил обниматься и это сейчас можно видеть. Потом он открыл для себя, я думаю, вспомнил, что гулять тоже очень весело и классно. И теперь для него выйти на прогулку со знакомым уже человеком - это счастье» - рассказывает об одном из своих питомцев, собаке по кличке Бутч, социализатор животных Екатерина Голицына.

Вводя должность обнимателя, КП «Центр обращения с животными» перенял опыт зарубежных коллег. Например, в Китае уже есть обниматель панд, а в Соединенных Штатах Америки - обниматель поросят.

Такая профессия приносит удовольствие не только животным, но и самому социализатору, говорит Екатерина Голицына:

«Это неописуемо просто. Это ощущение, что ты помогаешь кому-то, оно само по себе бесценно. Я не знаю, как у других людей, но мне нравится сам факт того, что я причастна к чему-то такому, одному из самых важных событий в жизни другого существа!»