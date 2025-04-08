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08.04.2025  16:50   

У Харкові відкрилася виставка про незламність українських міст (фото)

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 8 квітня, взяв участь у відкритті виставки «Незламність українських міст» на вокзалі Харків-Пасажирський.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Мер подякував волонтерам, благодійним та міжнародним фондам і організаціям за підтримку міста у найскладніші часи - за роботу на місцях вибухів, ліквідацію наслідків ворожих атак, за допомогу у відновленні Харкова.
 
«Дуже знаково, що сьогодні ця виставка проходить саме в Харкові. Вона вже була у Верховній Раді в Києві, буде в Сумах. Але сьогодні вона у місті, де зароджувалася незламність. Бо незламні - це харків’яни. І саме від того, як ми вистоїмо, залежить майбутнє України. Я вдячний нашим Збройним Силам за захист, вдячний кожному з вас за те, скільки всього ви робите для відновлення нашого міста. Бо тільки разом ми зможемо рухатися вперед. І після настання миру разом відбудуємо Україну», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Кожна з 15-ти колон, з яких складається експозиція, символізує місто, що пережило ракетні атаки. Насічки на скульптурах - це кількість влучань. П’єдестали обрамлені справжніми уламками ворожих ракет.
 
Автор експозиції - скульптор Ян-Павло Роман. Виставка створена зусиллями добровольчого будівельного батальйону «Добробат», групи «Нафтогаз», Дипломатичної академії та Благодійного фонду Владислава Чечоткіна.

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Тэги:  харків, виставка, ігор терехов
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