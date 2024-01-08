08.01.2024 16:24
Трамвай 12 маршруту відновив роботу у Харкові (фото)
Після майже дворічної паузи 12 трамвайний маршрут знову відкрито.
Починається він з Південного вокзалу, через Центральний ринок, Держпром і до кільцевої, що в районі Центрального парку.
Таким чином харків’яни без пересадок можуть дістатися з вокзалу до центру.
"Маршрут почав працювати 31 грудня минулого року. Його роботу вдалося відновити після того, як зробили ділянку по вулиці Мироносицькій. На ньому працює 5 одиниць трамваїв з інтервалом руху десь приблизно 12-14 хвилин по будніх днях і трошки більше по вихідних. Він не працював з перших днів війни і ми вирішили, що треба його відновити. Була можливість відновити трамвайні колії і маршрут запустили" - повідомив Владислав Приймак, директор КП "Салтівське трамвайне депо".
Окрім 12 маршруту у першому півріччі 2024 року у Харкові планують відновити рух трамваїв по проспекту Тракторобудівників, від Салтівського шосе до Героїв праці, повідомляє РЕДПОСТ
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