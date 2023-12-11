11.12.2023 20:22

У Харкові привітали зі святом працівників місцевого самоврядування двох районів (фото)

З професійним святом 11 грудня співробітників органів місцевого самоврядування Новобаварського та Холодногірського районів привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.



Фото: РЕДПОСТ

Мер традиційно відзначив кращих працівників Подяками міського голови та зазначив, що місцеве самоврядування відіграло важливу роль в ефективності спротиву агресору, повідомляє РЕДПОСТ

«З першого дня війни ми всі обʼєдналися заради міста і країни. І ось так вже другий рік поспіль разом ідемо до перемоги, долаючи важкі виклики воєнного часу. Дякую, що ви допомагаєте і місцевим мешканцям, і військовим. Сьогодні це надважливо», - сказав Ігор Терехов.



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