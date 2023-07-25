25.07.2023 18:24 Василь Голосний
Ігор Терехов привітав з професійним святом керівників міських медзакладів (фото)
Урочистості з нагоди прийдешнього Дня медичного працівника відбулися сьогодні, 25 липня, у Міській студентській лікарні.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Харківський міський голова Ігор Терехов подякував генеральним та медичним директорам закладів охорони здоров'я за роботу та відзначив високу якість медичних послуг у Харкові, повідомляє РЕДПОСТ
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«Щира подяка вам та вашим колективам за таку відповідальну і нелегку працю! Завдяки вам навіть у найважчі часи наші медустанови продовжували лікувати, рятувати дітей та дорослих. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги та впевненості у завтрашньому дні!» - зазначив мер.
Кращим керівникам Ігор Терехов вручив Почесні грамоти Харківської міської ради.
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