25.07.2023 18:24 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав з професійним святом керівників міських медзакладів (фото)

Урочистості з нагоди прийдешнього Дня медичного працівника відбулися сьогодні, 25 липня, у Міській студентській лікарні.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував генеральним та медичним директорам закладів охорони здоров'я за роботу та відзначив високу якість медичних послуг у Харкові, повідомляє РЕДПОСТ

«Щира подяка вам та вашим колективам за таку відповідальну і нелегку працю! Завдяки вам навіть у найважчі часи наші медустанови продовжували лікувати, рятувати дітей та дорослих. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги та впевненості у завтрашньому дні!» - зазначив мер.

Кращим керівникам Ігор Терехов вручив Почесні грамоти Харківської міської ради.

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