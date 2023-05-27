27.05.2023 19:35 Василь Голосний

У Харкові проходить «KharkivMusicFest» (фото)

У рамках музичного фестивалю «KharkivMusicFest» у ТРЦ «Нікольський» проходять концерти «ArtPiano».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Як повідомили в Департаменті культури, в торговому центрі встановили «ArtPiano», на якому грають вихованці мистецьких шкіл, повідомляє Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТЯк повідомили в Департаменті культури, в торговому центрі встановили «ArtPiano», на якому грають вихованці мистецьких шкіл, повідомляє РЕДПОСТ

Цьогоріч до фестивалю долучилися учні та викладачі Дитячої школи мистецтв №2 ім. П. І. Чайковського, Дитячої школи мистецтв №4 ім. М. Д. Леонтовича, Дитячої музичної школи №7 ім. М. П. Мусоргського та Дитячої музичної школи №3 ім. М. В. Кармінського.

27 травня музиканти грали до 18:00, а у неділю, 28 травня, з 12:00 до 13:00 та з 15:00 до 18:00.

«Фестиваль почався 26 травня. У перший день виступили учні та викладачі мистецьких шкіл Новобаварського та Холодногірського районів. Діти виконали музичні твори відомих композиторів, але особливо проникливо звучав наш гімн! Незламні діти незламного Харкова - запорука мирного майбутнього України!» - зазначили в департаменті.

Художник, що працював над піаніно, на якому грають у ТРЦ «Нікольський» - Євген Дорошенко. Ось що він розповів про свою концепцію: "Коли я дивився роботи минулих років, мені не сподобалося, що піаніно використовують як набір площин, а не як цілісний об'єкт, і я вирішив показати як треба. Це смішне і яскраве чудовисько, що виросло з піаніно, виражає моє ставлення до нашого міста - бадьорого, веселого та улюбленого. Сподіваюся, чудовисько розважатиме дітей собою, а музиканти порадують дорослих. А чому він їсть сир – я не скажу".

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