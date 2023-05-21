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21.05.2023  20:10   Василь Голосний

У Харкові провели фестиваль «Світло, що дає надію!» (фото)

До Міжнародного дня світла в Харкові провели спеціальний науковий фестиваль.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Студенти та викладачі «Харківського політехнічного інституту» підготували різноманітні локації, де кожен міг ознайомитися із сучасними винаходами, провести експерименти або спробувати свої сили у тематичних вікторинах. 
 
Цьогоріч фестиваль отримав особливу назву – «Світло, що дає надію!» - як символ незламності харків’ян, їхньої віри в перемогу та відновлення.
 
Організатори пояснюють: на фестивалі хочуть привернути увагу молодого покоління до науки, зацікавити й показати, наскільки важливо в сучасному світі отримувати якісні знання. 
 
Захід відвідав мер Харкова Ігор Терехов. 
 
«Я памʼятаю емоції щастя у людей, коли було відновлене вуличне освітлення. Бо світло - це надія! Надія на перемогу, на мир і на те, що вже незабаром ми відбудовуватимемо наше рідне місто. Дякую професорсько-викладацькому складу за виховання молоді, а молоді - за те, що залишилися з Харковом у найважчі часи!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Організатори заходу – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки Департаменту освіти та міжнародних наукових товариств-партнерів «SPIE» та «Optica».
 
З нагоди свята кращим співробітникам ХПІ вручили Подяки міського голови.

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Тэги:  харків, ігор терехов, хпі, фестиваль
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