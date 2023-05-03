    
Главная Фото ЖКГ У Харкові відновляють комунікації у зруйнованих обстрілами будинках
03.05.2023  16:32   

У Харкові відновляють комунікації у зруйнованих обстрілами будинках

Тривають відновлювальні рообти у постраждалому від ударів ворога районі Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Харківводоканал", фахівці Салтівського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу "Харківводовідведення" відновлюють комунікації у зруйнованих обстрілами будинках.
 
За інформацією майстера дільниці Ірини Решетилової, продовжуються роботи з відновлення водопостачання в одному з будинків на вул. Бучми.
 
«Проводимо ремонт в одному з найбільш постраждалих будинків на цій вулиці. Роботи багато, у будівлі після неодноразових обстрілів практично не залишилося цілих вікон, і від холоду були розморожені та пошкоджені всі стояки. У цьому будинку вже підключили до мережі 17 стояків із запланованих 28», - зазначила Ірина Решетилова.
 
За її словами, повністю відновити усі внутрішньобудинкові системи планують до кінця травня. Роботи виконуються за заявками від споживачів, які повернулися або планують повернутись додому.
 
«Обслуговуємо тільки споживачів, які повернулися, щоб не залити порожні квартири, мешканці яких відсутні», - розповіла Ірина Решетилова.
 
 

Фотогалерея


Тэги:  ремонт, мережи, харків, салтівка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.05 Дороги та транспорт У Харкові ремонтували одну з найстаріших вулиць міста 02.05 Дороги та транспорт Ввечері у вівторок зміниться рух трьох харківских тролейбусів 01.05 ЖКГ У Харкові ліквідували понад сотню аварій на електромережах
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 