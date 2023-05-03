03.05.2023 16:32

У Харкові відновляють комунікації у зруйнованих обстрілами будинках

Тривають відновлювальні рообти у постраждалому від ударів ворога районі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на "Харківводоканал", фахівці Салтівського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу "Харківводовідведення" відновлюють комунікації у зруйнованих обстрілами будинках.

За інформацією майстера дільниці Ірини Решетилової, продовжуються роботи з відновлення водопостачання в одному з будинків на вул. Бучми.

«Проводимо ремонт в одному з найбільш постраждалих будинків на цій вулиці. Роботи багато, у будівлі після неодноразових обстрілів практично не залишилося цілих вікон, і від холоду були розморожені та пошкоджені всі стояки. У цьому будинку вже підключили до мережі 17 стояків із запланованих 28», - зазначила Ірина Решетилова.

За її словами, повністю відновити усі внутрішньобудинкові системи планують до кінця травня. Роботи виконуються за заявками від споживачів, які повернулися або планують повернутись додому.

«Обслуговуємо тільки споживачів, які повернулися, щоб не залити порожні квартири, мешканці яких відсутні», - розповіла Ірина Решетилова.

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