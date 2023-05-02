02.05.2023 10:17 Василь Голосний

Як стати донором крові у Харкові (фото)

Від початку повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові зросла. Харківський обласний центр крові продовжує свою роботу, незважаючи на обстріли.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Донорська кров потрібна щодня і військом, і цивільним. При вході до центру обов'язково пригощають солодким чаєм з печивом. З собою треба мати лише паспорт та напередодні дотримуватися рекомендацій щодо харчування, повідомляє РЕДПОСТ

"Донором може стати люба людина, якій виповнилося 18 років, яка має бажання стати донором і в якої немає протипоказань. Ми працюємо без попереднього запису. Донору напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, не можна вживати ліки, не вживати спиртні напої. Зранку легкий сніданок, наприклад, каша на воді, печиво булочка, чай" - повідомила Олена Малигон, медичний директор Харківського обласного Центру служби крові.

Після забору кров фільтрують. З однієї порції при переробці отримуються еритроцити та плазма. За потреби виготовляють і тромбоцити.

Забор крові відбувається в захищеному місці, оскільки центр крові вже на початку війни, 25 лютого минулого року, опинився під обстрілом.

В результаті один донор загинув, був пошкоджений дах та повибивало усі вікна. Усе обладнання вдалося врятувати і перенести у підвал. Там роботу по забору крові повністю відновили.

Нині центр служби крові забезпечує не тільки лікарні в регіоні, а й відправляє компоненти крові на лінію зіткнення.

Один донор може врятувати життя відразу декількох людей. За раз можна здати 450 мілілітрів крові і, при бажанні, повторити донацію через 2 місяці.

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