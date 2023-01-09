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09.01.2023  18:43   Василь Голосний

Як виглядає Саржин яр морозним сонячним ранком. Фоторепортаж

Незважаючи на війну Саржин яр не виглядає безлюдним. Тут завжди можна побачити людей біля джерела мінеральної води та відчайдух, які загартовуються в купелі навіть в люті морози.

Саржин яр у Харкові

Фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний вирішив показати нашим читачам, як виглядає Саржин яр сонячним морозним ранком. 

Фотогалерея

Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові Саржин яр у Харкові

Тэги:  саржин яр, харьков, фоторепортаж
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