Як виглядає Саржин яр морозним сонячним ранком. Фоторепортаж

Незважаючи на війну Саржин яр не виглядає безлюдним. Тут завжди можна побачити людей біля джерела мінеральної води та відчайдух, які загартовуються в купелі навіть в люті морози.
Фотокореспондент РЕДПОСТ Василь Голосний вирішив показати нашим читачам, як виглядає Саржин яр сонячним морозним ранком.
Ризикованих та азартних операцій сьогодні краще уникати – хіба що у вас на руках усі козирі, і вам відомі карти супротивника.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
9 січня відзначається Міжнародний день хореографа.
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